Altının gram fiyatı son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Pek çok vatandaşın günlük ve canlı olarak takip ettiği altın fiyatları arasında, hem aksesuar olarak kullanılan hem de bir yatırım aracı olan 22 ayar bilezik gram fiyatı anlık takip ediliyor. Altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Ekim Cumartesi canlı rakamlar haberimizde!

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

22 AYAR BİLEZİK ALIŞ: 496,12

22 AYAR BİLEZİK SATIŞ: 515,31

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ