Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL, altın fiyatları ne kadar? 23 Ekim Cumartesi 22 ayar bilezik gram fiyatı ve canlı altın fiyatları!
Giriş Tarihi: 23.10.2021 10:40 Son Güncelleme: 23.10.2021 10:40

22 ayar bilezik fiyatları kaç TL, altın fiyatları ne kadar? 23 Ekim Cumartesi 22 ayar bilezik gram fiyatı ve canlı altın fiyatları!

22 ayar bilezik fiyatları kaç TL, altın fiyatları ne kadar? 23 Ekim Cumartesi 22 ayar bilezik gram fiyatı ve canlı altın fiyatları!

Piyasalardaki hareketliliğin ardından, altın fiyatları arasında en çok 22 ayar bilezik fiyatı merak ediliyor. Hem yatırım amaçlı hem de düğünlerde hediye olarak tercih edilen bu ziynet eşya, “22 ayar bilezik fiyatları kaç TL” sorusuyla inceleniyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Ekim Cumartesi 22 ayar bilezik gram fiyatı haberimizde. İşte canlı altın fiyatları takip ekranı!

Altının gram fiyatı son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Pek çok vatandaşın günlük ve canlı olarak takip ettiği altın fiyatları arasında, hem aksesuar olarak kullanılan hem de bir yatırım aracı olan 22 ayar bilezik gram fiyatı anlık takip ediliyor. Altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Ekim Cumartesi canlı rakamlar haberimizde!

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

22 AYAR BİLEZİK ALIŞ: 496,12

22 AYAR BİLEZİK SATIŞ: 515,31

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.606,00

SATIŞ: 3.682,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.680,00

SATIŞ: 3.736,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.554,84

SATIŞ: 3.624,64

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.765,00

SATIŞ: 1.821,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 882,00

SATIŞ: 911,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 553,18

SATIŞ: 553,56

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi... Çamaşır suyu Hacı Ali Aydar'ın hayatını kararttı
Son dakika: Galatasaray Ocak ayında 4 isimle yollarını ayırıyor! Maaşında indirime gitmemişti, bileti kesildi…
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu... Yeni model getiriyoruz
İŞKUR personel ve memur alımı ilanları: 2021 İŞKUR en az 5 bin TL maaşla KPSS şartsız ilkokul mezunu personel alımı yapıyor
Son dakika haberi: Fatih Terim'in prensi Berkan Kutlu'ya Dortmund kanca attı! Erling Haaland ile birlikte...
Son dakika: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde yine tarihe geçti ama... Fransızlar o istatistiği eleştirdi!
Son dakika haberi: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti
Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
Son dakika haberler: 'MOSSAD' operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! Casuslar bu yöntemle yakalanmış
Başkan Erdoğan Sivas’a telefondan seslendi: Önemli bir döneme giriyoruz
ARKADAŞINA GÖNDER
22 ayar bilezik fiyatları kaç TL, altın fiyatları ne kadar? 23 Ekim Cumartesi 22 ayar bilezik gram fiyatı ve canlı altın fiyatları!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA