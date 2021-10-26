Liverpool hezimeti sonrası Manchester United’da taşlar yerinden oynayacak! Ole Gunnar Solskjaer’in yerine 4 aday...

Yaz transfer döneminde Ronaldo'yu kadrosuna katarak İngiltere Premier Lig şampiyonluğu için iddialı bir konuma gelen Manchester United'da işler beklendiği gibi gitmiyor.
Hem ligde hem de Avrupa'da inişli çıkışlı bir grafik çizen ManU'da hafta sonu oynanan Liverpool müsabakası bardağı taşırdı.
İngiltere'nin en başarılı iki takımını karşı karşıya getiren mücadeleyi Liverpool, deplasmanda 5-0 kazandı. Salah'ın 3 gol atarak yıldızlaştığı müsabakanın ardından Solksjaer için yolun sonunun göründüğü ifade ediliyor.
İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre, Norveçli teknik adamla yollar kesin olarak ayrılacak. 48 yaşındaki hocanın yerine düşünülen 4 hoca ise belli oldu.
Ole Gunnar Solskjaer'in koltuğunu devralacak adaylar arasında en güçlü isimlerin Zidane ve Conte olduğu belirtiliyor.
Real Madrid ile 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanarak tarih yazan Fransız teknik adam Zidane'ın bu göreve hazır olduğu yazılıyor. Zidane'ın eski öğrencileri Ronaldo ve Varane'ın ManU'da oynaması da bu transferde etkili olabilir.
Manchester United'ın Conte ve Zidane ile anlaşamaması durumunda ise alternatif isimleri de belirlediği haberin detaylarında yer aldı.
Leicester City'nin hocası Brendan Rodgers ve Ajax ile başarılı bir grafik çizen Erik Ten Hag da listede bulunuyor.