Liverpool hezimeti sonrası Manchester United’da taşlar yerinden oynayacak! Ole Gunnar Solskjaer’in yerine 4 aday...

Ole Gunnar Solskjaer'in koltuğunu devralacak adaylar arasında en güçlü isimlerin Zidane ve Conte olduğu belirtiliyor.

Real Madrid ile 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanarak tarih yazan Fransız teknik adam Zidane'ın bu göreve hazır olduğu yazılıyor. Zidane'ın eski öğrencileri Ronaldo ve Varane'ın ManU'da oynaması da bu transferde etkili olabilir.