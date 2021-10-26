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Giriş Tarihi: 26.10.2021 11:35 Son Güncelleme: 26.10.2021 11:36

Liverpool hezimeti sonrası Manchester United'da taşlar yerinden oynayacak! Ole Gunnar Solskjaer'in yerine 4 aday...

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Liverpool hezimeti sonrası Manchester United’da taşlar yerinden oynayacak! Ole Gunnar Solskjaer’in yerine 4 aday...

Premier Lig'de Liverpool'a 5-0 yenilen Manchester United değişimin eşiğinde. İngiliz devinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılması bekleniyor. Norveçli hocanın koltuğuna 4 ismin aday olduğu iddia ediliyor. İngiliz basınında yer alan habere göre favoriler ise; Conte ve Zidane. İşte detaylar...

Yaz transfer döneminde Ronaldo'yu kadrosuna katarak İngiltere Premier Lig şampiyonluğu için iddialı bir konuma gelen Manchester United'da işler beklendiği gibi gitmiyor.

Hem ligde hem de Avrupa'da inişli çıkışlı bir grafik çizen ManU'da hafta sonu oynanan Liverpool müsabakası bardağı taşırdı.

İngiltere'nin en başarılı iki takımını karşı karşıya getiren mücadeleyi Liverpool, deplasmanda 5-0 kazandı. Salah'ın 3 gol atarak yıldızlaştığı müsabakanın ardından Solksjaer için yolun sonunun göründüğü ifade ediliyor.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre, Norveçli teknik adamla yollar kesin olarak ayrılacak. 48 yaşındaki hocanın yerine düşünülen 4 hoca ise belli oldu.

Ole Gunnar Solskjaer'in koltuğunu devralacak adaylar arasında en güçlü isimlerin Zidane ve Conte olduğu belirtiliyor.

Real Madrid ile 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanarak tarih yazan Fransız teknik adam Zidane'ın bu göreve hazır olduğu yazılıyor. Zidane'ın eski öğrencileri Ronaldo ve Varane'ın ManU'da oynaması da bu transferde etkili olabilir.

Bir diğer aday ise Conte. Chelsea'yi şampiyon yapan İtalyan hocanın Premier Lig'i tanıması bir avantaj olarak görülüyor. Öte yandan Conte; Inter ve Juventus ile de şampiyonluk yaşadı.

Manchester United'ın Conte ve Zidane ile anlaşamaması durumunda ise alternatif isimleri de belirlediği haberin detaylarında yer aldı.

Leicester City'nin hocası Brendan Rodgers ve Ajax ile başarılı bir grafik çizen Erik Ten Hag da listede bulunuyor.

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Liverpool hezimeti sonrası Manchester United'da taşlar yerinden oynayacak! Ole Gunnar Solskjaer'in yerine 4 aday...
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