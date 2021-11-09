İlk ara tatil ne zaman başlıyor ve kaç gün olacak? Kasım ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, öğrenci ve velilerin en çok araştırdığı konular arasında bir haftalık ara tatil tarihleri geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takvim paylaşılırken 2021-2022 ara tatil tarihleri de paylaşıldı. Bu noktada, ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek ve süresi uzatıldı mı sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, Kasım ayı bir haftalık ara tatil ne zaman başlıyor? İşte detaylar