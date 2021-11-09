İlk ara tatil ne zaman başlıyor ve kaç gün olacak? Kasım ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, öğrenci ve velilerin en çok araştırdığı konular arasında bir haftalık ara tatil tarihleri geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takvim paylaşılırken 2021-2022 ara tatil tarihleri de paylaşıldı. Bu noktada, ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek ve süresi uzatıldı mı sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, Kasım ayı bir haftalık ara tatil ne zaman başlıyor? İşte detaylar
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı takvimine göre, 15 Kasım Pazartesi günü ile 19 Kasım Cuma günü arasında ara tatil verilecek.
Birinci dönem sömestr tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
ARA TATİLDE ÖĞRETMENLERE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ UZAKTAN VERİLECEK
Öğrencilerin bu süreci dinlenerek geçireceğini dile getiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki eğitim gelişimleri var. 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim." dedi.