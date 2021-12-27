Fenerbahçe’den dikkat çeken istatistikler! O alanlarda ligin en iyisi...

FENERBAHÇE'NİN KİRALIK GÖNDERDİĞİ FUTBOLCULAR NE YAPTI?

Fenerbahçe'den 8 futbolcu, 2021-2022 sezonun ilk yarısını yurt içi ve yurt dışı kulüplerde kiralık olarak geçirdi.



Fenerbahçe'den kiralık olarak başka takımlarda forma giyen 8 futbolcunun sezonun ilk yarılarına kadar gösterdikleri performans dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan (Watford), Ally Samatta (Royal Antwerp), Allahyar Sayyadmanesh (Zorya), Mauricio Lemos (Beerschot), Serhat Ahmetoğlu (Fatih Karagümrük), İsmail Yüksek (Bursaspor), Eyüp Akcan (Zonguldak Kömürspor) ve Barış Sungur (Karşıkaya) sezonun ilk yarısını başka kulüplerde kiralık olarak geçirdi.

OZAN TUFAN



Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiralanan ve küme düşmemesi durumunda zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Ozan Tufan sezon başında ligde oynanan Adana Demirspor mücadelesinde 14 dakika forma giymiş, bu maçın ardından Watford'un yolunu tutmuştu. Tufan, Premier Lig'de 6 maçta forma giyerken 273 dakika süre aldı. EFL Cup'ta da 1 maçta forma giyen Ozan Tufan 90 dakika sahada yer alırken takımına gol veya asist katkısında bulunamadı.