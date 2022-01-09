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Giriş Tarihi: 9.1.2022

Kartal nefes aldı!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal nefes aldı!

Atiba ve Alex’le birlikte Koronavirüs’e yakalanan oyuncu sayısı yediye yükselen Beşiktaş’ta Necip, Güven, Serdar, Salih ve karantinası sona eren Oğuzhan’ın testleri negatife döndü. Ancak Ozi idman eksiği nedeniyle kadroda yok

Süper Kupa'yı kazanan ancak üst üste gelen Kovid-19 vakalarıyla Ç. Rize maçı öncesi sıkıntıya giren Beşiktaş'ta 6 futbolcuya yapılan testlerden sevindirici sonuçlar geldi. Önceki akşam açıklanan Atiba ve Alex'le birlikte pozitif sayısı 7'ye çıkan siyah-beyazlılarda Önder Karaveli, yardımcısı Serdar Topraktepe ve antrenör ekibinden iki kişi daha Koronavirüs'e yakalanmıştı. Karantinası biten Oğuzhan ile birlikte, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Necip, Serdar, Salih, Güven ve Can dün teste girdi.

BİR NEBZE OLSUN RAHATLADILAR
Hastalıkları geçen Necip, Güven, Serdar ve Salih'in dışında Oğuzhan'ın da test sonuçları negatif çıktı. 8 gündür takımdan ayrı kalan ve idman yapamayan Oğuzhan hazır olmadığı gerekçesiyle maçın kadrosuna dahil edilmezken diğer 4 oyuncu takıma döndü. Böylelikle kadro kurmakta ciddi sorunlar yaşayan Beşiktaş, bir nebze olsun rahatladı.

KADRONUN YARISI ÖZ KAYNAKTAN
SIYAH-BEYAZLI takım Rize deplasmanına 19 futbolcuyla gitti. Eksiklerin çokluğunda Beşiktaş'ın kadrosunda da öz kaynak havası esmeye başladı. Kafilede yer alan 19 oyuncunun 9'u siyahbeyazlı takımın altyapısından çıkan futbolcular.

HALİM OKTA YENİDEN NÖBETE
BEŞIKTAŞ'TA 3 sezon forma giyen ve lakabı "Nöbetçi Golcü" olan Halim Okta, bu kez KOVİD-19 testleri pozitif çıkan Önder Karaveli ve Serdar Topraktepe'nin yokluğunda nöbetçi hoca olarak takımın başında yer alacak. Siyah-beyazlı kulübün futbol akademisinde görev yapan Okta, teknik direktörlük kariyerinde Kartalspor, Bayrampaşa ve Karşıyaka'yı çalıştırmıştı.

SÜPER KUPALI BEŞİKTAŞ Ç. RİZE'YE KONUK OLUYOR
ÇARŞAMBA günü Katar'da Antalyaspor'u penaltılarla geçerek Süper Kupa'yı müzesine taşıyan Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçıyla Süper Lig'de ikinci yarının ilk sınavına çıkıyor. Bir maç eksiği ile lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde bulunan siyahbeyazlı ekip, deplasmanda karşılaşacağı rakibini yenerek haftayı üç puanla kapatmayı hedefliyor.

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