Galatasaray’da Halil krizi! Maçtan çıkarken tepki gösterdi...





FATİH TERİM, TÜRKİYE'DE BİR EFSANE

Sarı-kırmızılıların eski hocası Fatih Terim ile ilgili de konuşan Torrent, "Fatih Terim, Türkiye'de bir efsane. Sadece burada değil, Avrupa'da da çok saygı hak eden bir insan. Futbol dünyasındaki en önemli şeyler kulüplerdir. Oyuncuların oynama süreçleri, antrenörlerin kulüplerde geçirdiği süreler vardır fakat kulüpler kalıcıdır. Kendimi Terim'le karşılaştırma gibi bir durumda bulmuyorum. Bu bir hata olur. Burada çok çalışmak, başarılı bir süreç elde etmek istiyorum" dedi.