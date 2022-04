Güven bunalımı!

Sezon sonu mukavelesi bitecek olan Güven Yalçın'ın en büyük hedefi yeniden A Milli Takım forması giymek. Bunun için yeterli süreyi alamadığını düşünen Güven, kariyerinin bu aşamasında yapacağıBeşiktaş, bu konuda daha genç forveti ikna edebilmiş değil…Siyah-beyazlıların teklif ettiği ve oyuncunun istediği yıllık ücret arasında yaklaşık 300 bin Euro fark olduğu kaydedildi.23 yaşındaki forvete Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisi olduğu, ayrıca Avrupa'dan iki kulübün de futbolcuyu kadrosuna katma hesapları yaptığı gelen bilgiler arasında.BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü İsmael, Trabzonspor maçından 9 ismi yeniden sahaya sürmeyi planlarken sadece Can Bozdoğan ve Alex Teixeira konusunda ikilem yaşıyor. Ersin ve Rıdvan dışında 3. yerli kontenjanını Can ile tamamlayan Fransız hocanın önünde iki seçenek var. Sol forvet olarak Kenan Karaman'ı sahaya sürerek merkezde Josef de Souza'nın yanına Miralem Pjanic'i yerleştirmek ya da sol önde N'Koudou'yu oynatarak merkezde Can ya da Emirhan İlkhan ikilisinden birisine forma şansı tanımak.SUUDI Arabistan ekibi Al Nassr'da hem takım içi hem de alacaklarıyla ilgili problemler yaşayan Talisca'nın geciken ödemeleri hesabına yatırıldı. Oyuncu da yaptığı "Al Nassr'dan ayrılacağım haberleri yalan. Kulübümde uzun yıllar kalmak ve burada tarih yazmak istiyorum" açıklamasıyla kapıyı kapattı.