Güven bunalımı!

Daha fazla süre garantisi isteyen futbolcuyla mali konularda da anlaşma sağlanamadı. Taraflar arasındaki farkın 300 bin Euro olduğu öğrenildi
Sezon sonu mukavelesi bitecek olan Güven Yalçın'ın en büyük hedefi yeniden A Milli Takım forması giymek. Bunun için yeterli süreyi alamadığını düşünen Güven, kariyerinin bu aşamasında yapacağı uzun vadelianlaşmayı doğru planlamak istiyor. Beşiktaş, bu konuda daha genç forveti ikna edebilmiş değil… Taraflar arasındaki bir başka problem demali şartlarda henüz anlaşmaya varılamaması.
TRABZON, G.SARAY VE F.BAHÇE TAKİPTE
Siyah-beyazlıların teklif ettiği ve oyuncunun istediği yıllık ücret arasında yaklaşık 300 bin Euro fark olduğu kaydedildi. GüvenYalçın-Beşiktaş görüşmelerinihem yurt içi hemde yurt dışından kulüpleryakından takip ediyor… 23 yaşındaki forvete Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisi olduğu, ayrıca Avrupa'dan iki kulübün de futbolcuyu kadrosuna katma hesapları yaptığı gelen bilgiler arasında.
İSMAEL'IN, CAN VE ALEX KARARSIZLIĞI
BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü İsmael, Trabzonspor maçından 9 ismi yeniden sahaya sürmeyi planlarken sadece Can Bozdoğan ve Alex Teixeira konusunda ikilem yaşıyor. Ersin ve Rıdvan dışında 3. yerli kontenjanını Can ile tamamlayan Fransız hocanın önünde iki seçenek var. Sol forvet olarak Kenan Karaman'ı sahaya sürerek merkezde Josef de Souza'nın yanına Miralem Pjanic'i yerleştirmek ya da sol önde N'Koudou'yu oynatarak merkezde Can ya da Emirhan İlkhan ikilisinden birisine forma şansı tanımak.
TALISCA DEFTERI KAPANDI
SUUDI Arabistan ekibi Al Nassr'da hem takım içi hem de alacaklarıyla ilgili problemler yaşayan Talisca'nın geciken ödemeleri hesabına yatırıldı. Oyuncu da yaptığı "Al Nassr'dan ayrılacağım haberleri yalan. Kulübümde uzun yıllar kalmak ve burada tarih yazmak istiyorum" açıklamasıyla kapıyı kapattı.