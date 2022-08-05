İKİ sezondan bu yana Bayern Münih'te U16 ve U17 takımlarında antrenörlük yapanGörevinin çok büyük bir adım olduğunu söyleyen Altıntop, "Genç oyuncular fizik olarak profesyonelliğe geçene kadar aynı vücut yapısına sahip oyuncularla boy ölçüşüyor. Antrenörler, aileler ve menajerlerle bir düzlemde buluşarak yeteneklerimizin hayallerine daha yakına getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.DÜNYA Superbike Şampiyonası'nın son şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 14 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecekolacak. 25 yaşındaki sporcu, Müge Boz, Caner Erdeniz, Muhammed Yılmaz, Yağmur Sarıoğlu, Aslı Bekiroğlu, Doğan Kabak, Kerem Gök, Mervan Tepelioğlu ve Kamufle'yle birlikte Red Bull Uçuş Günü'nde birinciyi belirleyecek. İstanbul'da düzenlenecekSÜPER Lig ekibi Giresunspor, TFF 1. Lig ekibi Samsunspor ile yollarını ayıranYeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "28 yaşındaki orta saha oyuncusu Vukan Savicevic ile anlaşma sağlanmıştır. Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi. Karadağlı futbolcu, Samsunspor'da geçirdiği iki sezonda oynadığı 46 maçta 5 gol-2 asistle takımına katkı verdi.ALANYASPOR, 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Arnaud Lusamba'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada "3 yıl önce de kulübümüze gelmişti. Kısmet olmamıştı. Ama bugüne kısmet oldu. Bize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Faydalı işler yapacağına inanıyoruz" dedi.TRABZONSPOR ile yollarını ayıran Anthony Nwakaeme'ye sürpriz bir teklif geldi. Daha önce adı Galatasaray ve Hull City ile anılan Nijeryalı futbolcuyaNwakaeme'nin İspanya'ya gitme konusunda kararını henüz vermediği öğrenildi. Trabzonspor'da 144 maçta 47 gol-73 asiste imza atan 33 yaşındak i oyuncu, bordo-mavilileri büyük bir katkı sağlamıştı.