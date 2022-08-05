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Giriş Tarihi: 5.8.2022

Spor turu

Spor turu
B.Münih'te yetenekler Altıntop'tan sorulacak
İKİ sezondan bu yana Bayern Münih'te U16 ve U17 takımlarında antrenörlük yapan Halil Altıntop, Alman takımında yetenek geçiş koordinatörlüğüne getirildi. Görevinin çok büyük bir adım olduğunu söyleyen Altıntop, "Genç oyuncular fizik olarak profesyonelliğe geçene kadar aynı vücut yapısına sahip oyuncularla boy ölçüşüyor. Antrenörler, aileler ve menajerlerle bir düzlemde buluşarak yeteneklerimizin hayallerine daha yakına getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Razgatlıoğlu jüride birinciyi belirleyecek
DÜNYA Superbike Şampiyonası'nın son şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 14 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek 5. Red Bull Uçuş Günü'nde jüri koltuğunda olacak. 25 yaşındaki sporcu, Müge Boz, Caner Erdeniz, Muhammed Yılmaz, Yağmur Sarıoğlu, Aslı Bekiroğlu, Doğan Kabak, Kerem Gök, Mervan Tepelioğlu ve Kamufle'yle birlikte Red Bull Uçuş Günü'nde birinciyi belirleyecek. İstanbul'da düzenlenecek organizasyon, Caddebostan sahilinde gerçekleştirilecek.

Giresun, Savicevic'in transferini bitirdi
SÜPER Lig ekibi Giresunspor, TFF 1. Lig ekibi Samsunspor ile yollarını ayıran Vukan Savicevic anlaşma sağladığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "28 yaşındaki orta saha oyuncusu Vukan Savicevic ile anlaşma sağlanmıştır. Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi. Karadağlı futbolcu, Samsunspor'da geçirdiği iki sezonda oynadığı 46 maçta 5 gol-2 asistle takımına katkı verdi.

Aytemiz Alanyaspor'a Fransız orta saha
ALANYASPOR, 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Arnaud Lusamba'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada "3 yıl önce de kulübümüze gelmişti. Kısmet olmamıştı. Ama bugüne kısmet oldu. Bize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Faydalı işler yapacağına inanıyoruz" dedi. Geçen sezon Fransa İkinci Ligi'nde Amiens'te oynayan Lusamba 36 maçta 3 gol, 4 asist üretti

Anthony Nwakaeme Valladolid yolunda
TRABZONSPOR ile yollarını ayıran Anthony Nwakaeme'ye sürpriz bir teklif geldi. Daha önce adı Galatasaray ve Hull City ile anılan Nijeryalı futbolcuya La Liga ekiplerinden Real Valladolid talip oldu. Nwakaeme'nin İspanya'ya gitme konusunda kararını henüz vermediği öğrenildi. Trabzonspor'da 144 maçta 47 gol-73 asiste imza atan 33 yaşındak i oyuncu, bordo-mavilileri büyük bir katkı sağlamıştı.

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