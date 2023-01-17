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Giriş Tarihi: 17.1.2023 09:41

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bafetimbi Gomis'in gözü transferde! Kendisini 3. forvet olarak...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bafetimbi Gomis’in gözü transferde! Kendisini 3. forvet olarak...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Fransız yıldız oyuncu Bafetimbi Gomis, kendisini 3. forvete düşürecek yeni bir takviye gelmezse Galatasaray’da kalacak

Forma rekabetinde Haris Seferovic'in önüne geçen Bafetimbi Gomis, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda attığı 10 golle bu sezon Galatasaray'ın can simidi oldu.

İcardi'nin arkasında ikinci tercih konumundaki Gomis, kendisine Türkiye ve Suudi Arabistan'dan gelen cazip tekliflere henüz cevap vermedi. Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde flaş bir forvet takviyesi yaparsa, Gomis takımdan ayrılabilir.

Üçüncü tercih olmak istemeyen 37 yaşındaki Fransız golcü, yönetimin kararına göre hareket edecek. Tecrübeli futbolcunun kontratı sezon sonunda bitecek.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bafetimbi Gomis'in gözü transferde! Kendisini 3. forvet olarak...
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