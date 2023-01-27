Beşiktaş’ta Dele Alli için son şans! Şenol Güneş...

Takımdaki eksiklerin çokluğunda hafta içi idmanlarda çeşitli denemeler yapan ve 11'ini bulmaya çalışan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, bugünkü Alanyaspor maçında sürprizi Dele Alli olacak. Ankaragücü karşılaşmasının ardından İngiliz yıldız için "Oynamayı hak edecek durumda değil" ifadelerini kullanan deneyimli hocanın sert mesajı sonrası 26 yaşındaki futbolcu, idmanlardaki çalışma temposunu artırdı.



ABOUBAKAR'LA UYUMU MERAK KONUSU

Nathan Redmond'ın yokluğunda forvet arkasında Gedson ve Muleka seçeneklerini değerlendiren Şenol Güneş'in son kararı ise antrenmanlarda iyi bir görüntü sergileyen Dele Alli oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, talebesiyle yaptığı görüşmede "Sana verdiğim şansı iyi değerlendirmelisin. Ben sana bir adım atıyorum, sen de sahada yapacaklarınla bize bir adım at" ifadelerini kullandı. Alli'nin, Aboubakar'la nasıl bir uyum sergilemeyeceğini görmek isteyen teknik heyet, ikiliyi arkalıönlü oynatacak.



FATİH DOĞAN - GÜNEŞ'İN STRATEJİSİ İŞE YARAYACAK MI?

- Sizce Dele Alli, Alanya maçında ilk 11'de oynamalı mı?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında sohbet ederken Dele Alli'yi sorduğumda çok anlamlı bir söz söylemişti: "Sorunu sorunsuzluk. Çok iyi çalışıyor, idman kaçırmıyor, arkadaşları ile problem yaşamıyor ama verimli de olamıyor. Buna çözüm arıyoruz." İşin özeti şu; Şenol Güneş, bazen toplantılar yaparak bazen de yedek bırakarak Dele Alli'yi hedeflendirmeye çalışan stratejiler üretiyor. Eğer böyle bir hazırlığın ardından Dele Alli 11'de başlar ve verimli olursa Şenol Güneş, bir yıldızı daha sisteme entegre etmiş olur. Yaşayıp göreceğiz.