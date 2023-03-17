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Giriş Tarihi: 17.3.2023

Devler Ligi’nde İtalyan modası

İtalyan teknik adamlar gövde gösterisi yaptı. Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalan 8 takımın dördünün başında Azzurriler var

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e İtalyanlar damga vurdu. Çeyrek finalde sahaya çıkacak 8 takımın dördünün başında İtalyan teknik adamlar var. Liverpool'u toplamda 6-2 ile saf dışı bırakan Real Madrid'i Carlo Ancelotti çalıştırırken, Eintracht Frankfurt'u olaylı iki maçın ardından 5-0 ile tur dışına iten Napoli'nin başında Luciano Spalletti bulunuyor.



Porto'yu ilk maçta bulduğu tek golle geçen İnter'i Simone Inzaghi çalıştırırken Tottenham'ı toplamda 1-0 ile eleyen Milan'ı Stefano Pioli çeyrek finale taşıdı. Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez aynı anda dört İtalyan teknik adam çeyrek finalde olacak.

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Devler Ligi’nde İtalyan modası
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