Türkiye - Hırvatistan maçı öncesi Stefan Kuntz’dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması!

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Takım'ımız, Hırvatistan ile karşılaşacak. Bursa'da oynanacak olan zorlu maç öncesi teknik direktör Stefan Kuntz ve kaleci Mert Günok basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Stefan Kuntz'un açıklamaları...

"ATMOSFERİ SAHAYA YANSITACAĞIZ"

"Bu maçı evimizde oynuyoruz. Yanılmıyorsam 11 yıl sonra Bursa'da oynuyoruz. Bu atmosferi oyunumuzla beraber sahaya yansıtacağımıza inanıyorum."

"EN İYİ 11'İ SAHAYA SÜRECEĞİZ"

"Burada tabii 1.5 günümüz rejenerasyon ile geçti. Maçtan sonra sehayat ettik. Bugünkü idmandan sonra bir sakatlık olmazsa tüm oyuncular oynayabilecek durumda. En iyi 11'i sahaya süreceğiz"

"BİREYSEL KAPASİTELERİ YÜKSEK"

"Hırvatistan'ın bireysel oyuncuların kapasitesi çok yüksek. Oyunu domine etmeyi seviyorlar. Biz buna nasıl karşılık vereceğimizi çalışıp sahaya yansıtmaya çalışacağız."

"HASSAS BİR KONUYDU"

Genel bakıldığında bu 2 maç farklı bir durumda. Ermenistan konusu tüm konu itibariyle hassas bir konuydu. Oynadığımız rakip çok değişiklikler yapmıştı. Yeni bir teknik direktör ve oyuncularla oynadılar. Maç başladığında da istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık.

"ARKAMIZDA 40 BİN TARAFTAR OLACAK"

Olumlu görebileceğimiz şey, maç içinde taktiksel değişikliğe gidip buradan olumlu geri dönüş almamız bizim için bu maçta olumlu görebileceğimiz bir konuydu. Şu anda farklı bir ortam, evde oynuyoruz. Arkamızda 40 bin taraftar olacak.

"FAVORİ BİZ DEĞİLİZ"

Karşımızdaki rakip dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Bireysel performansları çok yüksek ve oyunu domine etmeyi seven bir takım. Favori takım biz değiliz Ermenistan'a karşı olduğu gibi. Tüm bunların doğrultusunda aslında insanın kendisi sahaya çıkası geliyor. Biz hep söylediğimiz gibi en büyük takımlarla kıyaslanmak istiyoruz. Bu da yarın iyi bir örnek maç olacak.

"HANGİ SİSTEM OLURSA OLSUN..."

Kasım ayındaki maçlarda aslında 3'lü oynadığımızda Çağlar da kadrodaydı. Son maçın hazırlığında bu konu üzerinde çalıştık ama belki sahaya yansıtmakta zorluk çekmiş olabilirler. İlk devrede aslında eksik olan futboldaki temel ihtiyaçlardı. İkili mücadeledeki gerekli olan güç-kuvvet, istek, uyanıklılık... Eğer siz bunları yansıtmadığınızda hangi sistem oynarsanız hiçbir anlamı kalmıyor.

"GALLER MAÇINI BAZ ALMIYORUZ"

Hırvatistan'ın son yıllardaki performansını biliyoruz. Hepimiz izledik. Futbolda böyle şeyler olabilir. Son dakikada taçtan atışmış bir golle yenilen bir golle şanssızlık olarak addedilebilir. Biz hazırlıklarımızı Hırvatistan'ı bildiğimiz şekliyle kafamızda analiz ettik. Ona göre hazırlandık. Galler maçını baz almıyoruz.

"ORUÇ İDDİALARI YÜZDE YÜZ YALAN"

Bazı oyuncuları oruç tuttukları için kadroya almadığı iddialarının sorulması üzerine Kuntz şöyle cevap verdi:

"Ben Ramazan ayına saygı duyuyorum. Bunlar dedikodudan ibaret. Bütün kararlarımızı oyuncularımızın performansları doğrultusunda veriyoruz. Bu yüzde yüz olan bir yalandır. Bu Ermenistan maçından sonra da bana soruldu. Bugün de Hırvat basın mensubundan duyulan bir soru. Bu tarz durumları yayan ve yaymaktan zevk alan insanlarla nasıl bir iletişim halinde olmalıyız?"

"HERHANGİ BİR ÜLKEYİ KOPYALAYAMAYIZ"

"Burada öncelikle yönetim kurulumuz, başkanımız aynı zamanda Hamit Bey, Avrupa'nın birçok yerinde farklı akademileri ziyaret ettiler. Burada sırf Almanya'ya endekslenmediler, farklı ülkeleri de ziyaret ettik. Belçika'yı da analiz ettiler. Zaten bu yola çıkıldığında hem yönetim bazında hem Hamit Bey tarafından şu biliniyordu; herhangi bir şekilde bir ülkenin futbolunu kopyalayıp Türkiye'ye yerleştirmek gibi bir imkanımız yok. Bu gerçekçi olmaz. Onların ziyaretlerden toplanan bilgileri analiz edip en doğru şekilde bir Türkiye futbol alt yapı sistemi nasıl oluşabilir, en doğrusu ne olur, bunun üzerinde çalışıyorlar. Bu da biraz süreç alacaktır."

ABDÜLKERİM BARDAKCI AÇIKLAMASI

Biz kamp için pazar günü toplandık. 4 günlük sürecin 3 gününü Abdülkerim hastanede geçirdi. Oradaki tedavi olduğu nöroloji bölümündeki uzman doktor bize rapor gönderdi. Bu raporda onun biraz dinlenmesi gerektiğini ve yaklaşık 2 haftalık tedavi süreci olacağı söylenmişti. Böyle bir net rapor aldığınızda uzmanlara güvenmeniz gerekiyor. Aynı zamanda futbolcular takımlar için çok önemli. Bize böyle bir rapor veriliyorsa, oyuncuları hiçbir şekilde riske sokamayız. Bu doğrultuda bu kararı verdik. Dün oynamasına şaşırmadım değil. Eğer bu süreçte tedavisi iyi gidiyorsa, oynayabilecek seviyedeyse buraya gelmesi sağlansa o bizim için daha olumlu olabilirdi.

MERT GÜNOK: PES ETMEK BENİM LÜGATIMDA YOK

Hiçbir zaman yeteneklerimden şüphe etmedim. Her zaman çalışmalarımı sürdürdüm. Pes etmek benim lügatımda yok. Ağır bir sakatlık yaşadım. Bireysel olarak her zaman düştüğüm yerden kalkmasını bildim.

Hocamızın performansımı değerlendirmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bireysel olarak hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım. Bu her zaman da böyle olacak. 5-6 sene kadar oynamak istiyorum. Şu anda buradayım ve burada olduğum için çok mutluyum. EURO 2024'te orada olmak istiyoruz.