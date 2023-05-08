Şampiyonluk zora girdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, galip gelmeleri gereken maçı kazanamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Portekizli hoca,belirtirken, kendilerinin de iyi oynamadığını vurguladı. Şampiyonluk şansı hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi: "Ofansif olarak kuvvetli değildik, bunun cezasını da beraberlikle ödedik. Ligin bitmesine 3 maç kaldı, bundan sonraki işler zora girdi ancak matematiksel olarak hâlâ şansımız var. Yarışta olmamız önemli."Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, sonucu şöyle yorumladı: "Kısa zaman içerisinde doğruları yapmak istedik. 3 müsabakamız daha var. Böyle devam ettiğimiz sürece ligde kalırız diye düşünüyorum. Çok önemli 1 puan aldık. 3 puan da olabilirdi. Fırsatlarımız vardı. Taktiksel açıdan iyi analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Sahaya da yansıttık."