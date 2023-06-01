Galatasaray’da Olimpia Morutan gelişmesi!

Morutan transferinde son gün gelişmesi! Veda ediyorSpor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray bitime 2 hafta kala 2022-2023 sezonunu şampiyonluğunu garantiledi. Aslan'da şampiyonluğu getiren golleri Icardi(2), Barış ve Oliveira kaydetti. Volkan Bayaraslanın bitiş düdüğüyle birlikte sarı kırmızılı futbolcular 23. şampiyonluğununu doyasıya kutladı.

Şampiyonluk sevincini yaşayan sarı kırmızılı yönetim gelecek sezon için kolları sıvadı. Şampiyonlar Ligi kadrosu oluşturmak isteyen Galatasaray, 3 kulvarda mücadele verecek rotasyonlu bir ekip kurmak istiyor. Sarı kırmızılılar için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Cimbom, sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Pisa'ya kiraladığı Morutan'dan haber geldi. Pisa'nın Galatasaray'dan kiraladığı Morutan'ın 5,5 milyon euroluk satın alma opsiyon hakkı bu gece sona eriyor. 31 Mayıs'ta sona erecek olan anlaşma için Galatasaray ve İtalyan kulübünün yetkilileri görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede sarı kırmızılılar 5,5 milyon euroluk bedelin altına düşmemeye karar verdi. Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Rumen basınından derlediği habere göre, Morutan için eski kulübü FCSB, transfer için nabız yoklayan ekipler arasında yer alıyor.

Pisa'nın Galatasaray ile imzaladığı 5,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu 31 Mayıs 2023 gecesi sona erecek olan yıldızın Pisa'da kalmayacağı aktarıldı. (fotoMaç)