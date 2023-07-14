İspanyol boğası Angelino!

Şampiyon apoletli Galatasaray, uzun zamandır peşinden koştuğu Angelino'da mutlu sona ulaştı. Aslan, İspanyol yıldızı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı. Geçen sezon kiralandığı Hoffenheim'ın en çok forma giyen (33) oyuncusu olan 26 yaşındaki Angelino, hem savunmada hem de hücumdaki yüksek performansıyla kıskandırıyor.



SIFIR HATA İLE SEZONU TAMAMLADI

Rakiplerine kök söktüren oyuncu, defansif aksiyonlarda; pas arası (25), top çalma (40), tehlike engelleme (40) ve gol yemden bitirilen maç değerlerinde (5) takımının lideri oldu. Sezon boyunca sıfır hatayla mücadele etti. Gole, şuta ya da penaltıya sebebiyet veren bir hatada bulunmadı.





54 ORTA İLE BUNDESLİGA'DA 5. OYUNCU

33 karşılaşmada ter döken İspanyol yıldız, 16 pozisyon yaratmasıyla Almanya Bundesliga'nın zirvesine bir adım uzakta kalarak iki numarasına yerleşti. İlk sırada Köln'den Kainz (17) yer aldı. 51 kilit pasıyla ligin 10'uncu basamağına geçerken 54 isabetli ortasıyla da en iyi 5 içine adını yazdırdı.



OPSİYON BEDELİ 6 MİLYON EURO

G.SARAY, dün kampa götürdüğü Angelino'yu renklerine bağladığını resmen duyurdu. İspanyol sol bekin Leipzig'den 1 milyon 500 bin Euro karşılığında 1 yıllığına kiralandığı bildirilirken şu açıklama yapıldı: "Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6 milyon Euro'dur. Oyuncumuza ise 2023- 2024 sezonu için net 2 milyon 300 bin ücret ödenecektir."





'EPEYDİR BU ANI BEKLİYORDUM'

26 YAŞINDAKİ İspanyol oyuncu Angelino, imzanın ardından duygularını şöyle anlattı: "Epeydir Galatasaray'a geleceğim günü ve bu anı bekledim. Galatasaray'da olmak harika bir duygu. Erden Timur'un en başından beri bana gösterdiği yaklaşım, buraya gelmemde kilit faktörlerden biri oldu. Takım arkadaşlarımla tanışmak ve taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum."



SOLDA KRİZ ÇÖZÜLDÜ!

Uzun zamandır sol bekte aradığını bulamayan Cimbom son hamlesini Angelino ile yaptı. 2 aylık mesai sonrasında transferi tamamlanan İspanyol oyuncunun uzun süreli kontratı ile birlikte yönetim de bu mevkide artık sorun yaşamak istemiyor.