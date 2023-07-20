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Giriş Tarihi: 20.7.2023 22:00 Son Güncelleme: 20.7.2023 22:22

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe Bartuğ Elmaz transferini resmen açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe Bartuğ Elmaz transferini resmen açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de birçok yıldız transfere imza atan Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz transferini de resmen açıkladı.

Süper Lig'de birçok yıldız transfere imza atan Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz transferini de resmen açıkladı.

İşte sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

Kulübümüz, Bartuğ Elmaz'ın transferi için kulübü Marsilya ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

Genç orta saha oyuncusu, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco yer aldı.

Transferinin gerçekleştiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Bartuğ Elmaz, "Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim. 'Tamam' dedim. Fenerbahçe sizi istiyorsa ikinci kez düşünmezsiniz. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, bunun sözünü veriyorum. İnşallah sakatlıksız bir sezon olur ve sonunda da şampiyonluk olur." dedi.

Bartuğ Elmaz'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe Bartuğ Elmaz transferini resmen açıkladı
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