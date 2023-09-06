Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Afrika Kupası metematiği! Tam 8 oyuncu...

Fildişi Sahili'nde düzenlenecek olan Afrika Kupası 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş'ın 8 oyuncusunun turnuva için ülkelerinin milli takımlarına katılmaları beklenirken, Beşiktaş'ın ise bu dönemde Karagümrük, Pendikspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor müsabakaları var.

Grup aşamasında elenecek ülkelerin oyuncularının hemen dönmesi planlanırken, ülkelerin kamp tarihlerine göre 7 Ocak haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında da Kartal'ın eksik oyuncuları artabilir.

KARTAL'IN AFRİKALI OYUNCULARI

Eric Bailly (Fildişi Sahili)

Vincent Aboubakar (Kamerun)

Jean Onana (Kamerun)

Rachid Ghezzal (Cezayir)

Omar Colley (Gambiya)

Arthur Masuaku (D.Kongo)

Jackson Muleka (D.Kongo)

Daniel Amartey (Gana)