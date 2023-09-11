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Giriş Tarihi: 11.9.2023 13:42

Son dakika Fenerbahçe haberi: Szymanski'yi listeye alıp Aston Villa'yı uyardılar!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Szymanski’yi listeye alıp Aston Villa’yı uyardılar!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, sarı lacivertli takımdaki başarılı futboluyla İngiliz basınının da dikkatini çekmeyi başardı. Polonyalı yıldız bu yazın en faydalı transferleri listesine girdi. Haberde, Konferans Ligi'nin iddialı takımı Aston Villa'ya da Fenerbahçe konusunda uyarı yapıldı.

Fenerbahçe'nin Rusya'nın Dinamo Moskova takımından kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, 2023 yaz transfer döneminin en faydalı oyuncuları listesine girdi.

The Athletic'in haberine göre; Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Bart Verbruggen (Brighton), Branco van den Boomen (Ajax) ve Mateo Retegui (Genoa) gibi futbolcuların yer aldığı listede Szymanski de kendisine yer buldu.

9 MAÇTA 8 GOLE KATKI SAĞLADI

Polonyalı yıldız, Fenerbahçe kariyerine 9 maçta 4 gol, 4 asistlik performansıyla 8 gole doğrudan etki ederek başladı.

"GÜÇLÜ SOL AYAK, BİTİRİCİ VURUŞLAR"

Haberde Szymanski'nin teknik özelliklerinden bahsedilerek "Güçlü bir sol ayağa sahip, ceza sahası çevresinde bitirici vuruşlar yapabiliyor. Aynı zamanda çok yönlü bir oyuncu, topsuz oyunda agresif, her iki kanatta, ortada veya daha derin bir rolde oynayabiliyor." yorumu yapıldı.

"DİKKATLİ OL ASTON VILLA"

Bu arada Fenerbahçe'nin bu sezon ana hedefinin Süper Lig şampiyonluğu olduğu belirtilirken, Avrupa Konferans Ligi'nin de favori takımlarından birisi olduğu ifade edildi ve turnuvanın en iddialı ekibi Aston Villa'ya "Dikkatli ol Aston Villa" uyarısı yapıldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Szymanski'yi listeye alıp Aston Villa'yı uyardılar!
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