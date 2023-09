Son dakika Beşiktaş haberi: Ahmet Nur Çebi bitirecek! Cenk Tosun ve Salih Uçan...

Yaz transfer dönemi yarın sona ererken, fırsat oyuncu haricinde takviye yapmayacak olan Beşiktaş'ta gözler iç transfere çevrildi. Mert Günok, Necip Uysal ve Gedson Fernandes'in ücretlerinde iyileştirmeler yaparak sözleşme yenileyen Beşiktaş'ta sıra diğer iki oyuncuya geldi: Cenk Tosun ve Salih Uçan… Siyah-beyazlı kurmaylar, sezon sonunda kontratları bitecek iki yıldızla da anlaşma sağlayarak gündemi artık kapatmak istiyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu hafta milli oyuncularla Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek.



ORTA YOL BULUNACAK



Tecrübeli golcü Cenk ve orta sahanın dinamosu halini alan Salih'in, yıllık beklentisinin 40-45 milyon TL olduğu öğrenildi. Çebi'nin, takım için önemli olan isimlere bu rakamlara yakın bir teklif sunacağı ve orta yolun bulunacağı kaydedildi.



'SAVAŞMA SÖZÜ VERİYORUM'



Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesini 2026-27'nin sonuna kadar uzattı. Yeni kontrat imzalayan 24 yaşındaki Portekizli yıldız, "Beşiktaş ailesinin bir parçası olmak benim için büyük bir gurur" derken Trabzonspor maçı için de "Her maç zorlu bir mücadeleyi gerektirir. Galibiyet için savaşacağız" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı taraftarların olumlu düşüncelerinin kendisini mutlu ettiğini belirten Gedson, "Beşiktaş formasını giydikçe her maçta hırslı ve motive şekilde sahaya çıkacağımın sözünü veriyorum. Savaşçı ruhum her zaman sahada olacak" yorumunda bulundu.



SEKİZ KARTAL AFRİKA YOLCUSU



Fildişi Sahili'nde 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası için Süper Lig ekiplerinde bulunan birçok futbolcu heyecanlı… Ligimizden yaklaşık 80 oyuncu, ülkelerinden milli davet bekliyor. En çok Afrikalı ise Beşiktaş'ta. Siyah-beyazlı takımdan 8 futbolcu, turnuvaya katılmaya hak kazandı. Kara Kartal bu süreçte Fatih Karagümrük, Pendikspor (D), Adana Demirspor, Sivasspor (D), Trabzonspor ve Kayserispor (D) ile karşılaşacak. İşte milli takımlarıyla Afrika Kupası'nda boy göstermek için merakla bekleyen Beşiktaşlı yıldızlar:



İŞTE DAVET BEKLEYEN 8 FUTBOLCU



Omar Colley - Gambiya

Jackson Muleka - D.Kongo

Arthur Masuaku - D.Kongo

Jean Onana - Kamerun

Vincent Aboubakar - Kamerun

Daniel Amartey - Gana

Eric Bailly - Fildişi Sahili

Rachid Ghezzal - Cezayir