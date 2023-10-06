Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: ”Daha fazla gol atamadığımız için üzgünüz”

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u Luis Nani ile bulduğu gol ile 1-0 mağlup etti.

Maç sonu basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrcik Kluivert, "Özellikle rakibi tebrik etmekle başlamak istiyorum. Trabzonspor gerçekten çok iyi bir maç oynadı bugün bize karşı. Özellikle ilk yarıda, ilk 30 dakika gerçekten zorlandığımızı düşündüm. Golümüzü attık, şanslı olduğumuzu da söyleyebiliriz. Çünkü golden sonra kendi özgüvenimizle geri geldi ve tabii ki de maçı domine eden taraf bizdik. İkinci yarıda önemli hamleler yaptık. O hamlelerle de istediğimiz tutumu göstermeye başladık. Kazandığımız için mutluyuz ama daha fazla gol atamadığımız için de üzgünüz. Ama şimdi milli ara var ve futbolcularımızın da biraz dinlenmesi gerekiyor. Tekrardan aynı şekilde başlayabilmek için bu şekilde" diye konuştu.

