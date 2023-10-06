Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: ”Daha fazla gol atamadığımız için üzgünüz”
Giriş Tarihi: 6.10.2023 23:12

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: ”Daha fazla gol atamadığımız için üzgünüz”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: ”Daha fazla gol atamadığımız için üzgünüz”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Trabzonspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, ”Trabzonspor gerçekten çok iyi bir maç oynadı bugün bize karşı. Özellikle ilk yarıda, ilk 30 dakika gerçekten zorlandığımızı düşündüm” ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u Luis Nani ile bulduğu gol ile 1-0 mağlup etti.

Maç sonu basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrcik Kluivert, "Özellikle rakibi tebrik etmekle başlamak istiyorum. Trabzonspor gerçekten çok iyi bir maç oynadı bugün bize karşı. Özellikle ilk yarıda, ilk 30 dakika gerçekten zorlandığımızı düşündüm. Golümüzü attık, şanslı olduğumuzu da söyleyebiliriz. Çünkü golden sonra kendi özgüvenimizle geri geldi ve tabii ki de maçı domine eden taraf bizdik. İkinci yarıda önemli hamleler yaptık. O hamlelerle de istediğimiz tutumu göstermeye başladık. Kazandığımız için mutluyuz ama daha fazla gol atamadığımız için de üzgünüz. Ama şimdi milli ara var ve futbolcularımızın da biraz dinlenmesi gerekiyor. Tekrardan aynı şekilde başlayabilmek için bu şekilde" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı: 30 terör hedefi imha edildi
HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler: Türkiye'yi karaladı! PKK'ya destek çıktı
Kavga sırasında kalp krizi geçirmişti! Güvenlik görevlisinden acı haber geldi…
Mezarlıkta panik anları! Oğlunun kabrinin son halini görünce yığıldı kaldı!
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde suikast sorumlusu etkisiz hale getirildi
Bakan Özhaseki duyurdu: "Yerinde Dönüşüm"de flaş gelişme! Kredi ve hibe miktarı artırıldı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kahramanlar Operasyonu’nda Yunan izi! Lavrion Kampı’nda eğitim almışlar!
SON DAKİKA | HDP'li Sezai Temelli hakkında soruşturma
6-7 milyarlık halka arzlar geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: ”Daha fazla gol atamadığımız için üzgünüz”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA