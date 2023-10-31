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Giriş Tarihi: 31.10.2023 13:04

Galatasaray'dan Muslera'ya teklif! "Ücretini düşür, yeni sözleşme yapalım"

Galatasaray’dan Muslera’ya teklif! Ücretini düşür, yeni sözleşme yapalım

Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Sacha Boey gibi birçok oyuncusunun ücretlerinde iyileştirme yaparak yeni sözleşme imzalamaya çalışan Galatasaray yönetimi, Fernando Muslera’nın da mukavelesini uzatmak için harekete geçti.

Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı kaleci ile 'ücretinde indirim yapma koşuluyla' yeniden anlaşmak istiyor.

Yılda net 2.5 milyon Euro garanti ücret alan Muslera'dan ciddi bir indirim yapması bekleniyor. 12 yıldır forma giydiği Galatasaray'da mutlu olan ve ayrılmayı düşünmeyen 37 yaşındaki kalecinin bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Sarı kırmızılı formayı toplam 475 resmi maçta giyen Muslera 506 gole engel olamazken, 170 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

Sarı kırmızılılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı kaleci ile 'ücretinde indirim yapma koşuluyla' yeniden anlaşmak istiyor.

Yılda net 2.5 milyon Euro garanti ücret alan Muslera'dan ciddi bir indirim yapması bekleniyor. 12 yıldır forma giydiği Galatasaray'da mutlu olan ve ayrılmayı düşünmeyen 37 yaşındaki kalecinin bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Sarı kırmızılı formayı toplam 475 resmi maçta giyen Muslera 506 gole engel olamazken, 170 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

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Galatasaray'dan Muslera'ya teklif! "Ücretini düşür, yeni sözleşme yapalım"
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