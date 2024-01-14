Son dakika haberi: Fenerbahçe Gaziantep FK deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek Gaziantep FK ile Fenerbahçe, ligde 10. kez karşılaşacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Gaziantep FK: Nita, M'bakata, Djilobodji, Nkoulou, Arda, Mustafa, Furkan, Ogün, Maxim, Markovic, Dragus
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Oosterwolde, Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic, Cengiz Ünder, Edin Dzeko
Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, 50 puanla takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda bulunuyor.
19 lig maçında 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 56 kez havalandırırken kalesinde ise 16 gol gördü.