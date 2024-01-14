Son dakika haberi: Fenerbahçe Gaziantep FK deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek Gaziantep FK ile Fenerbahçe, ligde 10. kez karşılaşacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.