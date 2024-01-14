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Giriş Tarihi: 14.1.2024 18:02 Son Güncelleme: 14.1.2024 18:04

Son dakika haberi: Fenerbahçe Gaziantep FK deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Fenerbahçe Gaziantep FK deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında lider Fenerbahçe, 15. sırada bulunan Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Haberimizden canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika Gaziantep FK-Fenerbahçe haberinin tüm detayları...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek Gaziantep FK ile Fenerbahçe, ligde 10. kez karşılaşacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Gaziantep FK: Nita, M'bakata, Djilobodji, Nkoulou, Arda, Mustafa, Furkan, Ogün, Maxim, Markovic, Dragus

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Oosterwolde, Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic, Cengiz Ünder, Edin Dzeko

Ligde son 2 maçında İstanbulspor'u 5-1, Konyaspor'u ise 7-1 ile geçen sarı-lacivertliler, Gaziantep FK engelini de geçerek zirvede avantajını korumayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, 50 puanla takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda bulunuyor.

19 lig maçında 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 56 kez havalandırırken kalesinde ise 16 gol gördü.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe Gaziantep FK deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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