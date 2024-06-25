Vincenzo Montella: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, maçın oynanacağı Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çekya'nın 3'lü savunma oynaması üzerine açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, "Üçlü savunma oynayan birçok takıma karşı oynadık. Farklı özellikleri var. Bizim de kendimize has yöntemlerimiz var. İnanıyorum ki avantajlı olan biz olacağız. Açıkçası bu tür oyuna da biz alıştık" diye konuştu.

"DİKKATİMİZİN DAĞILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Adil olmayan eleştirilerin kendilerini motive ettiğini ifade eden Montella, "Öncelikle oyuncuların benim düşünce şeklimi paylaşmalarını istiyorum. Cenk Tosun gibi bu turnuvada sahaya çıkmış oyuncuların, son 12-13 yılda parçası oldukları en iyi takım olduğunu söylediklerini duyduk. Her zaman eleştiri olur. Adil eleştiri olur. Şahsen bunu kabul ederim. Durup düşünmeme sebep olur. Bir de adil olmayan eleştiriler var. Bu bizi eğlendiriyor ve motive ediyor. Neden adil olmayan eleştiriler var, bunun türlü türlü sebebi olabilir. Biz tek vücut olduk. Dikkatimizin dağılmasına izin vermeyeceğiz. Motive olduk. Kendi kaderimiz kendi elimizde. Başka iki takımın sonucuna bel bağlamış değiliz. Sadece önemli olan bizim maçımız. Sahada cevabımızı vereceğiz. 10 aydır da zaten bunu yapıyoruz. Kırdığımız rekorları bir kez daha hatırlatmak istemiyorum. Şimdi takımı destekleme zamanı" şeklinde konuştu.

"ELEŞTİRENLERE HATIRLATMAK İSTERİM, BU BİZİM ÜLKEMİZ"

Takımın desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, "30 yıldır baskı işimin bir parçası. Bunu öğrenmeniz lazım. Bu, pozitif bir baskı. Lider olarak buraya geldik. Amacımız yine burada gruptan çıkmak. İlk maçımızı kazandık. Türkiye bunu daha önce yapamamıştı. Yarın pozitif durumdayız. Taraftarımız ilk düdükten son düdüğe kadar bizi destekleyecektir. Eleştirenlere hatırlatmak isterim, bu bizim ülkemiz. Başka milli takım yok. Bu çocuklar son dönemde bizim yüzümüzü güldürdü, desteklememiz gerek. Çocukların gerçekten bu desteğe ihtiyacı var. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kendi maçımızı düşünmemiz gerekiyor. Avantaj bizde. Başka bir şeyin önemi yok. Taraftarın desteğinin farkındayız. Bu bizi güçlendiriyor. Maça motive şekilde çıkmamız lazım. İnanmamız lazım. Yaklaşımımız bu olacak" yorumlarında bulundu.

"ARDA ÇOK UZUN SÜRE ALABİLECEK DURUMDA DEĞİL"

Arda Güler'in sakatlığı hakkında da yorumlarda bulunan deneyimli teknik adam, "Bu meseleyi aydınlığa kavuşturayım. Arda, çok uzun süre alabilecek durumda değil. Bir önceki maça çıktı. Ona yalnızca ben karar vermedim. Doktorumuz, sağlık ekibimiz ve futbolcu olarak birlikte karar verdik. Riski almadan oynayabileceği belli bir süresi vardı. O kadar oynadı. Ertesi gün meşhur bir video ortaya çıktı. Doktor ekibimiz ve kendisi ile bir araya geldik ve şunu gördük. Belli bir süreden sonra depara kalkamayacağını ve fiziki hazırlık seviyesinin buna elverişli olmadığını hep beraber tespit ettik. Arda, belli bir egzersiz seviyesinin ötesine dayanamayacağını fark ettiğinde gereksiz risk almamak adına kendisi programlanmış olan antrenmanı yaptı. İki gündür antrenman yapıyor" dedi.

"BU TAKIMIN EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞU ŞEY DENGE"

Turnuvada en çok atağa kalkan takımlarından biri olduklarına değinen Montella, "Doğru yapıyı ve dengeyi kurmak önemli. Bu takımın en çok ihtiyaç duyduğu şey denge. Maç bizim elimizde, hakimiyet bizde, rakibi son 30 metre alanında sıkıştırırken o özelliklere ihtiyacımız olduğunda tabii forvetlerimiz de sahada olacak. Turnuvada en çok atağa kalkan takımlarından biriyiz" ifadelerinde bulundu.

"ÜÇ HARİKA KALECİM VAR"

Kaleci tercihleri hakkında gelen bir soruya ise Vincenzo Montella, şu cevabı verdi:

"Kadromuzda diğerlerinden daha az dakika almış oyuncular var. Herkes için geçerli olması lazım. Altay; Galler, Almanya ve İtaya maçlarında iyi oynadı. Üç harika kalecim var. Bu şekilde tatlı problemimiz var. Aynı pozisyonda rekabet olması da önemli."

"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ ANDA OLDU"

Portekiz maçında ikinci gol sonrası takım için işlerin zorlaştığını ifade eden 50 yaşındaki teknik adam, "İkinci golden sonra takım için işler çok zorlaştı. Hiç beklemediğimiz anda oldu. Bunlar futbolun içinde var. Doğal olarak motivasyonumuz da düştü. Gol fırsatlarımız da oldu. En üst seviyede oynayabilen oyunculardan bahsediyoruz. Üç günde bir maç oynuyorlar. Aradaki fark şu, onlar şans yapıp, bunları kullanabildiler. Biz aynısını yapamadık. Biz benzer şeyler yapamadık" diyerek sözlerini noktaladı.