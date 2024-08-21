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Giriş Tarihi: 21.8.2024 10:14 Son Güncelleme: 21.8.2024 10:44

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde avantaj arıyor

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen ile karşılaşacak. Avantajlı bir skor alıp Trabzon'a dönmek isteyen bordo-mavili ekipte flaş bir gelişme yaşandı.. Yıldız futbolcu Anthony Nwakaeme, sakatlığı sebebiye maç kadrosundan çıkarıldı.

AA
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nde avantaj arıyor

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk olacak.

Kybunpark'ta TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek. Nogueira'nın yardımcılığını Pedro Martins ve Paulo Bras yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bruno Miguel Carmo Vieira olacak.

Bordo-mavililer, İsviçre temsilcisi karşısında rövanş maçı için avantajlı sonuç elde etmeyi hedefliyor.

FIRTINA'DA NWAKAEME ŞOKU

İsviçre'den avantajlı bir sonuçla dönmek isteyen Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması geldi. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığı ifade edildi. Nijeryalı futbolcunun sol alt adalesinde yaralanma tespit edildiği açıklandı.

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde avantaj arıyor
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