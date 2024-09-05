GALATASARAY HABERLERİ: Matteo Nava: PSG, 30 gün önce Osimhen için 100 milyon Euro önerdi

Victor Osimhen çok başarılı ve güçlü bir forvet ama kimse onun kulübü ve takım arkadaşlarına karşı sözlerini kabul etmedi. Yani onu hiç kimse bir daha Napoli'de istemedi. Ama şu bir gerçek ki PSG'nin 100 milyon Euro'luk teklifini kabul etmemeleri Napoli yönetimi için büyük pişmanlık oldu. Çünkü ekonomik olarak büyük zarardalar. Sezon kötü gittiği için ocak ayından bu yana Napoli'den ayrılmak istiyordu. Taraftar onun geleceğini değil, şimdiki zamanı düşünmesini istiyordu. Osimhen ise "Geleceğim mi? Nerede oynayacağımı çoktan seçtim. Ocak ayında…'' açıklamasını yapmıştı.Osimhen'in yıllık 40 milyon Euro kazanacağı Al-Ahli transferi son gün gerçekleşmemişti. Bunun ardından da kulüple Osimhen'in arası açıldı) Bu sözler taraftarla olan bağı kopardı, yönetim de bu durumdan rahatsız oldu. Şüphe yok ki bu Galatasaray için çok büyük bir fırsat transferi. Açıkçası İtalyanlar da bu duruma şaşırdı. Sadece 30 gün önce PSG'den gelen teklif kabul edilseydi Osimhen şu anda Paris'te olacaktı.