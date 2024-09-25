Gio’dan Beşiktaşlı yedek oyunculara mesaj!

Siyah-beyazlılar perşembe Ajax'a, 30 Eylül Pazartesi günü Kayserispor'a ve 6 Ekim Pazar günü Gaziantep FK'ya konuk olacak.Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst bu zorlu süreçte kadroda rotasyon yaparak yıpranan bazı oyuncuları dinlendirmeyi planlıyor. Hollandalı hoca bu çerçevede bir araya geldiği yedek oyunculara,talimatı verdi.Siyah-beyazlı teknik adamın milli araya kadar oynayacakları üç maçta; Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi, Cher Ndour, Emirhan Topçu, Jean Onana, Onur Bulut ve Tayyip Talha gibi isimlere zaman zaman görev vermeyi düşündüğü belirtildi.Bu oyuncular arasında Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu, Onur Bulut ve Jean Onana formaya en yakın isimler...