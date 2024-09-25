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Giriş Tarihi: 25.9.2024 10:53

Gio'dan Beşiktaşlı yedek oyunculara mesaj!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı futbolla dikkat çeken Beşiktaş bu hafta UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a konuk olacak. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst, yedek kalan oyunculara mesaj gönderdi. Hollandalı hoca bu çerçevede bir araya geldiği yedek oyunculara, "Hazır olun ve şans bulduğunuz zaman kendinizi gösterin" talimatı verdi.

Gio’dan Beşiktaşlı yedek oyunculara mesaj!
Siyah-beyazlılar perşembe Ajax'a, 30 Eylül Pazartesi günü Kayserispor'a ve 6 Ekim Pazar günü Gaziantep FK'ya konuk olacak.

"HAZIR OLUN"

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst bu zorlu süreçte kadroda rotasyon yaparak yıpranan bazı oyuncuları dinlendirmeyi planlıyor. Hollandalı hoca bu çerçevede bir araya geldiği yedek oyunculara, "Hazır olun ve şans bulduğunuz zaman kendinizi gösterin" talimatı verdi.

Siyah-beyazlı teknik adamın milli araya kadar oynayacakları üç maçta; Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi, Cher Ndour, Emirhan Topçu, Jean Onana, Onur Bulut ve Tayyip Talha gibi isimlere zaman zaman görev vermeyi düşündüğü belirtildi.

Bu oyuncular arasında Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu, Onur Bulut ve Jean Onana formaya en yakın isimler...
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Gio'dan Beşiktaşlı yedek oyunculara mesaj!
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