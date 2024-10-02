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Giriş Tarihi: 2.10.2024 12:39

Galatasaray, RFS maçına hazır

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın deplasmanda Letonya'nın RFS ekibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA
Galatasaray, RFS maçına hazır

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Isınma hareketleri ve pas organizasyonlarıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam ederken, antrenmanın diğer bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldı.

HAKIM ZIYECH ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sarı-kırmızılı takımda tedavisi tamamlanan Hakim Ziyech, takımla çalışmalara başladı. Antrenmanda 31 yaşına giren Michy Batshuayi'nin de doğum günü kutlandı.

Galatasaray, karşılaşma için bugün Letonya'ya gidecek.

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Galatasaray, RFS maçına hazır
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