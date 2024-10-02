Galatasaray, RFS maçına hazır

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Isınma hareketleri ve pas organizasyonlarıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam ederken, antrenmanın diğer bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldı.

HAKIM ZIYECH ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sarı-kırmızılı takımda tedavisi tamamlanan Hakim Ziyech, takımla çalışmalara başladı. Antrenmanda 31 yaşına giren Michy Batshuayi'nin de doğum günü kutlandı.

Galatasaray, karşılaşma için bugün Letonya'ya gidecek.