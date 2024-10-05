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Giriş Tarihi: 5.10.2024 09:59

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün, 'Sihirbaz'ı unutturdu

Galatasaray'ın 24 yaşındaki oyuncusu Yunus Akgün, performansı ile Kerem Aktürkoğlu sonrasındaki korkuları dindirdi, kariyer çıkışına başladı.

SPOR SERVİSİ
GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün, ’Sihirbaz’ı unutturdu

Benfica'ya satılan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibindeki performansı ile takımını sırtlarken ayrılığın ardından G.Saray'ın sıkıntı yaşaması bekleniyordu. Ancak bu süreçte devreye Yunus Akgün girdi. Geçen sezon Okan Buruk'un ısrarına rağmen ayrılarak Leicester City'nin yolunu tutan Yunus, bu sezon ise büyük bir çıkışa imzasını koydu.

24 yaşındaki futbolcu, Gaziantep ve PAOK'un ardından RFS'ye de gol atarken Montella'dan da bu çıkışa destek geldi. EURO 2024 kadrosuna aldığı için zaman zaman eleştirilen Montella, yükselen performansı ile Yunus'a güvenmeye devam etti.

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GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün, 'Sihirbaz'ı unutturdu
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