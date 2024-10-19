Guardiola’dan tokat gibi cevap: Gazze’de olanlara bakın!

İsrail'in, Gazze'de uyguladığı soykırım karşısında futbol dünyasından Filistin'e destek mesajları gelmeye devam ediyor. Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Katalan çalıştırıcı, kendisine yöneltilensorusu karşısında sinirlendi ve ırkçılığa karşı olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Tuchel çok iyi bir teknik direktör. Kendisine başarılar diliyorum. İnsan olarak seçemediğimiz şeyler var.Biliyorum ki doğduğumuz, yaşadığımız yerle, eğitimimizle, yaptıklarımızla gurur duyarız. Ama dünya çok büyük. Açık düşünceli olmalısınız.Dünyanın birçok yerinden, birçok insandan çok şey öğrendim. İnsanların daha iyi olması için uğraşmalıyız."