İstifayı düşünüyordu şimdi tazminat istiyor!

Beşiktaş'ta merak edilen en büyük konu, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine devam edip etmeyeceği… Siyah-beyazlı takımın 2-0 öne geçtikten sonra 4-2 kaybettiği Göztepe müsabakasının ardından Hollandalı hoca, istifa etmeyi düşünüyordu. Ancak yönetici Kaan Şakul, soyunma odasına giderek tecrübeli teknik adamdan Maccabi Tel Aviv maçına çıkmasını istedi ve kararından vazgeçirdi. Maccabi mücadelesinden sonra ise Hüseyin Yücel, Van Bronckhorst ile konuşup ayrılmasını istedi. Ancak 49 yaşındaki hoca bu kez, alacaklarının tamamının ödenmesini talep etti.öğrenildi. Ekibinin de 1.2 milyon Euro'luk maliyetinin olduğu ve 3.4 milyon Euro ödenerek yolların ayrılmasının planlandığı ifade edildi.Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevine son verilen Samet Aybaba, bugün saat 12.30'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak. İstanbul'da Conrad Otel'de belgelerle bütün gerçekleri anlatacağını aktaran Aybaba, Hasan Arat'ın kulüp başkanlığından da istifa etmesi sonrası toplantıyı erteleyip ertelemeyeceği yönündeki soruya "Hayır, her şeyi açıklayacağım" yanıtını verdi.