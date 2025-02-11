Bodrum’da sessiz gece

Süper Lig'de günün diğer maçında Bodrum FK ile Göztepe 0-0 berabere kaldı. Kötü gidişatın ardından hocası Volkan Demirel ile yollarını ayıran Bodrum, yeni teknik direktörü Jose Morais ile ilk karşılaşmasına çıktı. Son iki mücadelesini kaybeden İzmir ekibi karşısında yeşil-beyazlılar varlık gösteremedi.Bodrum %44 topla oynarken Göztepe'de bu oran 56'ydı. Bodrum'un galibiyet hasreti 7 maça (4M/3B) çıktı. Göztepe de 5 müsabakadır (3M/2B) deplasmanda kazanamıyor.