Almeida’da geri sayım

Trabzonspor, orta saha transferinde hedefindeki Andre Almeida'ya adım adım yaklaşıyor., bu iki ismin de Trabzonspor'un transfer etmek istediği Almeida ile aynı pozisyonda görev yapıyor olması dikkat çekti. Bordo-mavililerin, 25 yaşındaki Portekizli oyuncuya ilgisi geçtiğimiz hafta başında ortaya çıkmış, oyuncu cephesi iddiaları bastırmaya çalışmıştı. Ancak süreç ilerledikçe tablo netleşti. Almeida'nın yakın çevresi de Türkiye'ye transfer ihtimalini güçlü bir şekilde kabul ediyor.. Hatta Portekizli orta saha, dün Valencia'nın, Torino ile oynayacağı kupa maçının kadrosunda yer almadı. Trabzonspor kurmayları özellikle teknik direktör Fatih Tekke'nin bu transfer için istekli oluşu nedeniyle bir haftadır yoğun bir mesai veriyor.Trabzonspor, kanat ve forvet hattı için gündemine aldığı Arnaut Danjuma transferinde mutlu sona ulaşamadı. Hollandalı oyuncunun Türkiye'ye sıcak bakmaması bu transferin sonuçlanmamasında etkili oldu. İspanya basınında yer alan haberlere göre; Valencia, Villarreal'den ayrılması beklenen 27 yaşındaki Danjuma için harekete geçti. Hatta Almeida'nın satışından gelecek parayı bu transferde kullanacak.Trabzonspor'un maçlarını oynadığı Papara Park'ta ışıklandırma ve ses sistemi çalışmaları tamamlandı. Saha aydınlatması uluslararası FIFA Lighting Standard A seviyesine yükseltildi. Artık anonslar ve müzik yayınları, her noktadan net ve dengeli bir şekilde duyulacak. Ayrıca Batı tribününün birinci katında 18 yeni loca inşa edildi. Stat, taraftarıyla yarın buluşacak.