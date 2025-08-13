Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor, Süper Lig'de 9 sezon sonra "ilk" peşinde
Giriş Tarihi: 13.8.2025 11:40 Son Güncelleme: 13.8.2025 11:40

Antalyaspor, Süper Lig'de 9 sezon sonra "ilk" peşinde

Süper Lige 4 sezon sonra galibiyetle başlayan kırmızı-beyazlılar, Kasımpaşa'dan sonra Gençlerbirliği'ni de yenmek istiyor - Akdeniz ekibi bu karşılaşmadan galip ayrılması durumunda 9 sezon sonra Süper Lig’de ilk kez 2'de 2 yapacak

Antalyaspor, Süper Lig’de 9 sezon sonra ilk peşinde

Süper Lig'e 4 sezon sonra galibiyetle başlayan Antalyaspor, Gençlerbirliği maçını da kazanıp 9 sezon sonra 2'de 2 yaparak başlamayı hedefliyor.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ligin ilk haftası konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, 4 sezon sonra lige galibiyetle başladı.

Antalyaspor, en son 2020-21 sezonunda ilk hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni iç sahada 2-0 yenmişti.

Ligin ikinci haftasında Gençlerbirliği ile 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Hesap.com Antalyaspor, bu mücadeleden de galip ayrılması durumunda 9 sezon sonra ligin ilk iki haftasındaki en iyi performansına ulaşacak.

Kırmızı-beyazlılar, en son 2015-16 sezonunda ilk hafta deplasmanda Başakşehir'i 3-2, ikinci hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etmişti.

Son 10 sezonda ilk iki hafta sonuçları

Antalyaspor'un Süper Lig'de geride kalan son 10 sezonda ilk iki hafta maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Hafta Skor
2015-2016 Başakşehir-Antalyaspor 1. hafta 2-3
2015-2016 Antalyaspor-Gençlerbirliği 2. hafta 3-1
2016-2017 Antalyaspor-Osmanlıspor 1. hafta 0-0
2016-2017 Alanyaspor-Antalyaspor 2. hafta 2-1
2017-2018 Beşiktaş-Antalyaspor 1. hafta 2-0
2017-2018 Antalyaspor-Akhisarspor 2. hafta 2-2
2018-2019 Kayserispor-Antalyaspor 1. hafta 2-0
2018-2019 Antalyaspor-Konyaspor 2. hafta 3-3
2019-2020 Göztepe-Antalyaspor 1. hafta 0-1
2019-2020 Antalyaspor-Denizlispor 2. hafta 0-2
2020-2021 Antalyaspor-Gençlerbirliği 1. hafta 2-0
2020-2021 Beşiktaş-Antalyaspor 2. hafta 1-1
2021-2022 Antalyaspor-Göztepe 1. hafta 1-1
2021-2022 Fenerbahçe-Antalyaspor 2. hafta 2-0
2022-2023 Antalyaspor-Galatasaray 1. hafta 0-1
2022-2023 Ümraniyespor-Antalyaspor 2. hafta 0-1
2023-2024 Trabzonspor-Antalyaspor 1. hafta 1-0
2023-2024 Antalyaspor-Konyaspor 2. hafta 1-1
2024-2025 Antalyaspor-Göztepe 1. hafta 0-0
2024-2025 Beşiktaş-Antalyaspor 2. hafta 4-2

