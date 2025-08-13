Zinchenko’ya özel plan!

F.Bahçe, orta saha ve kanatlara odaklanırken Jose Mourinho'nun ısrarla istediği isim Oleksandr Zinchenko için görüşmeler hız kazandı.futbolcuyu orta sahada kullanıp fark yaratmanın peşinde. 2022'de M.City'den Arsenal'e 35 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan yıldız futbolcu için F.Bahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Londra'da önce oyuncuyu ikna etti ardından da İngiliz kulübü ile pazarlıklara başladı. Arsenal, Zinchenko için 20 milyon Euro'dan kapıyı açarken F.Bahçe bunu satın alma opsiyonlu kiralama teklifine çevirmeye çalışıyor.Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek yapılan transferlerin büyük katkı yaptığını söyledi: "Transfer önemli ama daha da önemli olan bu atmosfer, takımdaki atmosfer. Çok iyi çalışıyoruz. Transferler çok iyi bence. Yaptığımız transferler çok önemli. Şimdi devam ediyoruz. İnşallah devam edeceğiz ve birkaç transfer daha gelecek. Taraftarımıza teşekkür ederim. İnanılmaz bir atmosferdi. Bize çok yardım ettiler. Takım, gerçek bir takım olduğunu gösterdi" diye konuştu.