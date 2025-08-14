Nwakaeme 2 ay yok!

Süper Lig'e Kocaelispor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'den gelen kötü haberle sarsıldı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve etkili bir futbol ortaya koyan Nijeryalı sol kanat, 84. dakikada yerini Arif Boşluk'a bırakmak zorunda kalmıştı. Bordo-mavililer, 36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sol uyluk arka adalesi ve tendonunda yırtık, kanama ve yaygın ödem tespit edildiğini açıkladı ve tedavisine başlandığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon da sakatlıktan canı fazlasıyla yanan Nwakaeme, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak. Oyuncu için sağlık ekibi, seferberlik başlattı.
Tecrübeli yıldız, geçen sezon sakatlığından dolayı 16 maçta bordo-mavili takımı yalnız bırakmıştı.
TS BLACK CARD GÜÇLÜ BAŞLADI
Trabzonspor'un kulübün geleceğine katkı sağlamak amacıyla başlattığı TS Black Card projesine yönetimden büyük destek geldi. Bordo-mavili yöneticiler, toplam 210 adet TS Black Card satın alarak kampanyaya güçlü bir başlangıç yaptı. Başkan Ertuğrul Doğan, bireysel olarak 61 kart alarak 305 bin Euro'luk katkı verdi.