Sağın yeni patronu Nene!

Yönetim, sağ kanat transferinde mutlu sona ulaştı. Sarılacivertliler, Avusturya ekibi Salzburg forması giyen Dorgeles Nene'yi İstanbul'a davet etti. Oyuncu için kulübüyle 15 milyon Euro+bonuslar karşılığında anlaşma sağlandı. 22 yaşındaki Malili futbolcunun bugün veya yarın Türkiye'ye geleceği öğrenildi.
Nene, Fenerbahçe ile yıllık 1 milyon Euro+bonus karşılığında sözleşme imzalayacak. Bu rakam, geçtiğimiz ay prensip anlaşmasına varılan ancak yıllık 12 milyon Euro'dan geri adım atmayan Asensio'nun maliyetine kıyasla yönetimi oldukça rahatlattı. 1.74 boyundaki oyuncu, Avusturya Ligi'nde geçen sezon 49 maçta 15 gol, 9 asist üretti.