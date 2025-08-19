Sağın yeni patronu Nene!

Yönetim, sağ kanat transferinde mutlu sona ulaştı. Sarılacivertliler, Avusturya ekibi Salzburg forması giyen Dorgeles Nene'yi İstanbul'a davet etti. Oyuncu için kulübüyle 15 milyon Euro+bonuslar karşılığında anlaşma sağlandı.Nene, Fenerbahçe ile yıllık 1 milyon Euro+bonus karşılığında sözleşme imzalayacak.