Nene: Şampiyon biz olacağız!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, kulüp televizyonuna röportaj verdi. Fiziksel ve mental olarak kendisini hazır hissettiğini söyleyen Malili kanat oyuncusu, "Dolayısıyla bana görev geldiği takdirde elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Mourinho'nun takımında olmanın heyecanını yaşadığını da vurgulayan 22 yaşındaki futbolcu,diye konuştu.