Galatasaray’da kriz yok huzur var!

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz meselesi ile uğraştığı haftada gittiği Kayseri deplasmanından farklı galibiyetle döndü. Teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper'e sahip çıkarak sorunun krize dönüşmesini engelledi ve bireysel performansların ön planda olduğu sarı-kırmızılı takım havaya girdi. İşte detaylar:

1-Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Galatasaray, attığı 10 gole karşılık kalesinde gole izin vermedi ve abonesi olduğu liderliği ele geçirdi.

2-Kaleci transferinin çok konuşulması Günay Güvenç'i etkilemedi. Oyun kurulumuna önemli katkı sağlayan ve kritik kurtarışlar yapan Günay, iyi bir alternatif olduğunu kanıtladı.

3-Sol açığa geçen Eren Elmalı iki gol attı. Yunus Akgün 10 numara pozisyonunda sırıtmadı. Sane asist ve golle tanıştı. Yedek kalmayı sorun etmeyen Zaniolo skor katkısı verdi. Yokluğu hissedilmeyen Barış Alper'e takım içinden mesaj gitti!

4-Kalede Günay Güvenç gibi sağ bekte de Sallai, kendisine güvenen hocası Okan Buruk'u mahcup etmedi.

5-Mevcur kadrosuyla Süper Lig'de şampiyonluğun 1 numaralı adayı olan Galatasaray, Avrupa'da başarı için takviyeler yapmaya hazırlanıyor.

'BURUK' DEĞİL HEP MUTLU!

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde en iyi sezon başlangıcına imza attı. Tecrübeli teknik adam döneminde sarı-kırmızılı takımın öne çıkan istatistikleri şunlar:

Süper Lig tarihinde puan rekoru: 102...

Kulüp tarihinde bir sezonda en fazla gol rekoru: 92...

Süper Lig tarihinde üst üste galibiyet rekoru: 17 maç.

Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek puan ortalaması rekoru: 2.60...