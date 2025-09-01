Çizme’ye döndü!

Sane ve Osimhen gibi iki dünya yıldızını alan Galatasaray, kalede de büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar, PSG'den ayrılma kararı alan ancak hala kulübü belli olmayan Gianluigi Donnarumma için pusuda!. İngiltere'de transfer dönemi bugün 20.00'de sona erecek.PSG'de 12 milyon Euro kazanan 26 yaşındaki eldiven, aynı rakamı talep ettiği Manchester City ile anlaşamadı.Gardi geçen sezon Osimhen transferinde yaptığı gibi Donnarumma için fırsat yaratmaya çalışıyor. ANDRE ONANA ÖNERILDIEderson'u F.Bahçe'ye kaptıran Galatasaray, Belçika kulübü Antwerp'ten Senne Lammens'in durumunu yakından takip ediyor. Ayrıca menajerler, Manchester United'da yedeğe düşen Andre Onana'yı gündeme soktu.