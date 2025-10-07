Maskeli kral’ı tuttu formayı kaptı

Sezon başından bu yana stoper ikilisinde sürekli olarak Paulista, Djalo, Uduokhai ve Emirhan arasında yapılan denemelerden artık sonuç çıktı. Derbide görev alan Emirhan, Osimhen'e geçit vermedi. Girdiği 6 ikili mücadele ile 2 hava topunun hepsini kazanan 24 yaşındaki futbolcu, 4 tehlikeyi engellerken 1 pas arası ve 1 şut engelleme yaptı. Nijeryalı yıldız karşısında Kartal'ın kalesini etkili şekilde savunan ve liderlik de gösteren Emirhan Topçu, formayı da aldı. Sergen Yalçın, verdiği görevlerden alnının akıyla çıkan oyuncusunu ilk 11'e yazma kararı aldı. Emirhan, Djalo ile birlikte bundan sonra sahada olacak.

BU SEZON LİGDE EMİRHAN

Maç: 4 Maç başı şut: 0.2 Pas isabet: %75 Dribbling: 0.2 Hava topu: 1.8 Top kazanma: 0.8