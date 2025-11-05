Okan Buruk'tan Ajax galibiyeti sözleri: "Hedeflerimiz ilk 8 için büyüyecek"

"ÖNCELİK GALATASARAY'IN BAŞARISI"

Geçtiğimiz iki sezon Avrupa'da başarısız olduklarını ve bu başarısızlığı kabul ettiğini ifade eden Okan Buruk, "Geçen sene buraya 8'inci maçta gelmiştik. İlk 8 iddiası ile gelmiştik. Devamında AZ Alkmaar maçları kötü geçmişti. Oyuncu sayısı ve kadro olarak çok eksik yakalandığımız bir dönemdi. Önemli bir başarısızlık oldu. Onu da kabul ettik. Önceki sene yine Sparta Prag'a elenmemiz, iki tane önemli başarısızlık yaşadık. Bu tabii ki önce benim sorumluluğum. Oyuncuları bu maçlara siz hazırlıyorsunuz. En iyi sonucu siz almaya çalışıyorsunuz. Bu sene iyi başlamadık. Liverpool maçıyla başlayan çıkış, burada daha çok takım olduk. Oyuncu kalitemiz zaten yüksek. Oyuncularımızı, oyunun içinde en doğrulara inandırmak belli süre alıyor. Yeni transferler, bazen geç gelmesi bir süreye ihtiyacınız oluyor. Bu süreyi tamamladık ve daha çok takım olduk. Özellikle oyuncularımla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Ligde en yakın rakibimize 4 puan fark attık, öndeyiz. Burada Avrupa'da şu anda 9'uncu sıraya yükseldik. İyi giden çizgimiz var. En başta oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Burada öncelik Galatasaray'ın başarısı. Ben Galatasaray'ın akademisinde yetişen, uzun yıllar futbol oynayan şimdi de bu takımın başında olan bir insanım. O yüzden Galatasaray başarılı oldukça çok mutlu oluyorum. O yüzden kendi geleceğimden çok Galatasaray'ın başarısı, geleceği, hedefleri benim için daha ön planda" diye konuştu.