Sarıyer, Vanspor FK’ye şans tanımadı!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sarıyer, evinde karşılaştığı Vanspor FK'yı 2-1 mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR

26. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Dembele, kaleci Çağlar'dan da sıyrılıp pasını kale önündeki Anziani'ye aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

43. dakikada orta sahada Faruk Can Genç ile Muhammet Özbaskıcı arasında yaşanan ikili mücadelenin ardından iki takımın futbolcuları ve yedek kulübeleri arasında tartışmalar yaşandı. Yaşananların ardından hakem Berkay Erdemir, Muhammet Özbaskıcı'yı kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

45+4. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ömer Bayram'ın şutuna uzanan kaleci Çağlar meşin yuvarlağı çeldi. Sağ çapraza açılan topa bu kez Camara vuruşunu yaptı ancak Faruk Can Genç ağlara gitmekte olan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

47. dakikada ceza sahası sol çaprazında Faruk Can Genç'in şutunda topun Metehan Mert'in eline çarptığı gerekçesiyle hakem Berkay Erdemir penaltı noktasını gösterdi.

50. dakikada penaltıda topun başına geçen Jefferson'ın sağ tarafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

64. dakikada Traore'den aldığı pasla sağ taraftan ceza sahasına kadar ilerleyen Camara'nın sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

68. dakikada ceza sahası sağ çaprazında ilerleyen Camara, Regis'in yüzüne vurduğu gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.



Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Berkay Erdemir, Arif Dilmeç, Kurtuluş Aslan

Sarıyer: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Fatih Kurucuk dk. 90+11), Metehan Mert, Fethi Özer, Ömer Bayram, Traore, Camara, Muhammet Özbaskıcı, Anziani (Oğuzhan Yılmaz dk. 74), Urie (Emre Yeşilyurt dk. 74), Dembele (dk. 90)

Yedekler: Furkan Akyüz, Djilobodji, Eşref Korkmazoğlu, Muhammed Mert, Berkay Aydoğmuş, Ozan Sol

Teknik Direktör: Servet Çetin

Vanspor FK: Çağlar Akbaba, Sabahattin Destici (Africo dk. 46), Erdi Dikmen (Ensar Çavuşoğlu dk. 16), Oulare, Regis, Erdem Seçgin (Hasan Bilal dk. 77), Mehmet Özcan, Faruk Can Genç, Jefferson, Vlachomitros (Batuhan Kör dk. 46), Traore (Emir Bars dk. 76)

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Jevsenak, Mehmet Manış, Medeni Bingöl, Güvenç Usta

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Anziani (dk. 26), Camara (dk. 64) (Sarıyer), Jefferson (dk. 50 pen.) (Vanspor FK)

Kırmızı kartlar: Muhammet Özbaskısı (dk. 45+1), Camara (dk. 68) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Servet Çetin (Teknik Direktör), Ömer Bayram, Dembele, Emre Yeşilyurt (Sarıyer), Erdem Seçgin, Vlachomitros, Batuhan Kör, Emir Bars, Jefferson (Vanspor FK)