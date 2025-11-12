Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur
Giriş Tarihi: 12.11.2025 19:45 Son Güncelleme: 12.11.2025 19:56

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter'de ekim ayının en iyi oyuncusu oldu.

AA
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu’na büyük onur

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya ekibi Inter'de ekim ayının oyuncusu seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre taraftarların oylarıyla belirlenen ayın oyuncusu ödülünün sahibi Hakan Çalhanoğlu oldu.

Milli oyuncu, ekim ayında çıktığı maçlarda 4 gol kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise mücadelesinde bir kez fileleri havalandıran tecrübeli orta saha oyuncusu, Serie A'da ise Napoli'ye bir, Fiorentina'ya 2 gol attı.

Bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Hakan Çalhanoğlu, 5 gol bulduğu Serie A'nın gol krallığı yarışında Bologna'dan İtalyan Riccardo Orsolini ile zirveyi paylaşıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz