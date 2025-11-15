Kenan Yıldız: “Daha iyisini yapmaya çalışacağız”

Kenan Yıldız, A Milli Takım'ın Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Kenan Yıldız yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Rakip takım çok iyi oynadı, işimizi zorlaştırdıkları için tebrik ettik onları maç sonunda. Takım halinde iyi oynadık. Zemin kaygandı, zordu bizim için. Çok iyi performansla galip geldik.

Bir dahaki maçlar için daha iyisini yapmaya çalışacağız. Sayısız fırsat yakaladık. En az 2 gol atmalıydım. Atamadığım için özür dilerim. İspanya, dünyadaki en iyi milli takım şu anda, 1'inci sıradalar. Elimizden gelen her şeyi yapıp inşallah orada iyi sonuç alırız."