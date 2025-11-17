Vincenzo Montella'dan İspanya maçı sözleri: "Neden olmasın?"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Montella, "Bizim için çok önemli bir maç olacak. Biz bir hazırlık maçı tadında geçirmek için gelmedik. Çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Motivasyonumuz çok yüksek. Hepimiz için bir test olacak. Bizim kadroda rekabet seviyesi çok yüksek. Yarın sahaya çıkıp istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"YENEBİLECEĞİMİZİ BİLİYORUZ"

İtalyan teknik adam, "Biz bu grupta İspanya maçı haricinde devamlılık getirdik. İspanya maçı haricinde istediğimiz sonuçları aldık. Son 5 maçta 15 gol attık. Geçmişte böyle bir dönem var mıydı hatırlamıyorum. Biz bu grubu gördüğümüzde Gürcistan direkt rakibimiz olarak gözüküyordu. Orada da, evimizde de kazanarak doğru işler yaptık. Biz tabii ki grubu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. İspanya dünyanın 1 numarası. Elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz. İnanç, hırs, istek ve kendi futbolumuzla İspanya'yı yenebileceğimizi biliyoruz. Neden olmasın?" diye konuştu.

"ZİHİNSEL ENERJİMİZİ TOPLAYARAK GELDİK"

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, "İlk maça nazaran yarın daha dengeli bir oyun oynamamız gerekiyor." diyen Montella, "İlk maçta şöyle bir hata yaptık; zihinsel enerjimizi ikinci maç olduğunu düşünerek daha iyi toparlamamız gerekirdi. Ondan etkilendiğimizi düşünüyorum. Kendi atak futbolumuzu oynayacağız ama dengeli gitmemiz gerekiyor. İspanya topa sahip olma oyununda da 1 numarada. Bu yüzden zihinsel enerjimizi toplayarak geldik." açıklamasında bulundu.

"SEVİYEMİZİ TARTMAK İÇİN ÖNEMLİ"

51 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu tarz maçlar büyük motivasyondur. Futbolculuk dönemimde de en sevdiğim maçlar en iyilere karşı mücadele ettiğimiz maçlardı. O yüzden bir hoca olarak çok motiveysem, futbolcularımınkinin düşük olduğunu düşünmüyorum. Bu maçlarda adrenalin seviyesi yüksek olur. O yüzden bizim için kendi seviyemizi tartmak için önemli bir maç. Eylül ve ekimden sonra Uluslar Ligi'nde bu seviyede maçlara çıkacağız. Bu tabii ki de hepimiz için heyecan verici." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella, "Duygular, hayaller her zaman vardır. O yüzden bir futbolcumuzun kazanamayacağını düşünmesi bile beni üzer. Biz çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz. O yüzden hepimizin içinde hayaller var. Onun doğrultusunda da yarınki maçta dengeli bir futbolla kazanmak istiyoruz. Herkesin o hayali kurduğunu biliyoruz." dedi.

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ SÖZLERİ

Arda Güler ve Kenan Yıldız hakkında konuşan Montella, "Arda Güler'in ne kadar yetenekli bir futbolcu olduğunu önceden de biliyorduk. Yaklaşık 2 senedir buradayım ve her gün yeteneğine şahitlik ediyoruz. Sadece mili takımda değil kendi kulübünde de ne kadar büyük hedeflere sahip olduğunu da hepimiz biliyoruz. Şu ana kadar çok gelişen bir futbolcu ve çok gelişmeye devam edecek birisi. Hırsıyla, yaklaşımıyla, mantalitesiyle bunu her seferinde gösteriyor. Umarım kendi bölgesinde en iyisi olabilir çünkü onda böyle bir potansiyel var.

Kenan Yıldız'ın en iyi pozisyonu, ilk 11'de olması. Aslında Kenan forvet arkasında oynayan bir futbolcu. Hemen hemen her pozisyonda oynayabilecek kapasitede. Sürekli kendini geliştirmeye çalışan bir futbolcu. Biz genellikle solda kullanıyoruz. Çok memnunuz çünkü Kenan hem dar alanda hem de geniş alanda inanılmaz işler yapabiliyor. Onu nereye koyarsak koyalım her türlü pozitif işleri yapabilen bir futbolcu." değerlendirmesinde bulundu.