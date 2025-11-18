Dani Olmo: Buruk bir sevinç

İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında sahasında A Milli Takımımız ile 2-2 berabere kaldı.

Mücadelede İspanya adına ilk golü kaydeden Dani Olmo, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"BURUK BİR SEVİNÇ"

Buruk bir sevinç yaşadıklarını belirten Olmo, "Son maçtan sonra olduğu kadar coşkulu kutlamadık. Biraz buruk bir sevinç; hem galibiyet hem de gol yemeden bitirmek istiyorduk ama Dünya Kupası'na katılmayı başardık. Onlar geldiler, biz de geldik. İlk yarıda birkaç gol daha atabilirdik, ikinci yarıda da öyle. Duran toplara odaklanmamız gerekiyor; bir tane gol yedik. Galibiyeti alamadık ama elemeyi geçtiğimiz için mutluyuz. Bu bir bahane değil, iki takım için de aynıydı. Hemen hemen hiçbir pozisyonu etkilediğini düşünmüyorum, bu yüzden bahane değil." ifadelerini kullandı.

Son olarak 2026 Dünya Kupası hakkında konuşan yıldız oyuncu, "Biz de kapalı kapılar ardında bunun için gerçekten heyecanlıyız. Ama önce Finalissima geliyor; hazırlanmak için zamanımız olacak ve önümüzde olanlar için ki çok fazla şey var yüzde yüz 100 hazır olacağız." dedi.