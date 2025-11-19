Hatayspor, yuvasına dönüyor!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerinde Hatayspor'da Ganalı futbolcu Christian Atsu, sportif direktör Taner Savut, altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu, 14-15 yaş altı takımı futbolcuları Fatin Can ve Hamza Sürer, malzeme sorumlusu Onur Akdeniz ile mutfak çalışanı Suzan Berber hayatını kaybetti.

Bordo-beyazlı takımın maçlarını oynadığı Hatay Stadyumu ve antrenmanlarını gerçekleştirdiği Osman Çalgın Tesisleri hasar gördü. Afetin ardından Süper Lig'deki iç saha maçlarını Mersin Stadı'nda oynamak zorunda kalan Hatayspor, 2024-2025 sezonunda küme düştükten sonra Trendyol 1. Lig'deki rakiplerini de bu kentte ağırlamayı sürdürdü.

Hatay Stadyumu'na son olarak depremden 1 gün önce 5 Şubat 2023'te Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği maçta çıkan, 19 Aralık 2024'te Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Kırıkhan İlçe Stadyumu'nda İskenderunspor'un konuğu olan Hatayspor'un kente döneceği duyuruldu.

Kulüp yönetimi, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Atko Grup Pendikspor ile yapılacak müsabakanın İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

RESMEN AÇIKLANDI

Açıklamada, "Hatayspor'umuz yeniden yuvaya dönüyor. Takımımız, Hatay İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda sahaya çıkacak ve bu maç, sadece bir futbol karşılaşması değil, şehrimizin ve kulübümüzün direncini simgeleyen özel bir anı olacak. Hep birlikte bu zorlu dönemin ardından yeniden birleşip, yuvamızda mücadele etmenin gururunu yaşayacağız." ifadelerini kullanıldı.

1.LİG'E KÖTÜ BAŞLADI

Hatayspor, Trendyol 1. Lig'de sezona kötü bir başlangıç yaptı. Ligde çıktığı 13 maçtan 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle ayrılan Hatayspor'un galibiyeti bulunmuyor.