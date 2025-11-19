Orkun Kökçü’nün yerine 3 aday!

Beşiktaş, milli aradan sonra iç sahada Samsunspor'u ağırlayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü'nün yerine, o bölgede oynayacak oyuncuları netleştirmeye çalışıyor.

Sergen Yalçın, 3 isim arasında karar verecek. Tecrübeli çalıştırıcının, oyuncuların antrenman performansına göre tercihi şekillenecek.

TRT Spor'un haberine göre Yalçın'ın kafasındaki kurguda; Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz ve sakatlıktan yeni dönen Demir Ege Tıknaz'ın olduğu aktarıldı. Gelen bilgilere göre bu isimlerden ilk 11'de başlamaya en yakın isim ise Kartal Kayra olduğu belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 13 maça çıkan Kartal Kayra, bu karşılaşmaların 2'sine 11'de başladı ve 1 asist yaptı.