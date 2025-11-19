Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Orkun Kökçü’nün yerine 3 aday!
Giriş Tarihi: 19.11.2025 13:41 Son Güncelleme: 19.11.2025 13:42

Orkun Kökçü’nün yerine 3 aday!

Beşiktaş’ta 11. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde direkt kırmızı kartla oyun dışı kalan Orkun Kökçü’nün cezası sürüyor. Samsunspor maçında da takımıyla beraber olamayacak milli yıldızın yerine oynayacak isimler yavaş yavaş belirleniyor. İşte detaylar…

Orkun Kökçü’nün yerine 3 aday!

Beşiktaş, milli aradan sonra iç sahada Samsunspor'u ağırlayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü'nün yerine, o bölgede oynayacak oyuncuları netleştirmeye çalışıyor.

Sergen Yalçın, 3 isim arasında karar verecek. Tecrübeli çalıştırıcının, oyuncuların antrenman performansına göre tercihi şekillenecek.

TRT Spor'un haberine göre Yalçın'ın kafasındaki kurguda; Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz ve sakatlıktan yeni dönen Demir Ege Tıknaz'ın olduğu aktarıldı. Gelen bilgilere göre bu isimlerden ilk 11'de başlamaya en yakın isim ise Kartal Kayra olduğu belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 13 maça çıkan Kartal Kayra, bu karşılaşmaların 2'sine 11'de başladı ve 1 asist yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Orkun Kökçü’nün yerine 3 aday!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz