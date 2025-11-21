Yedek kalmayı sorun etmedim!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda iddiasını ortaya koydu. Sadece Süper Lig değil Avrupa'yı da kazanabileceklerini belirten oyuncudan öne çıkanlar şöyle: "Fizik olarak oynamaya hazırım. Son dönemde kulübedeyim ama hocanın kararlarına saygılıyım. Birlikteliğin sağlanmasında hocamızın rolü büyük. Ona inanıyoruz ve güveniyoruz. Galatasaray derbisi çok anlamlı.Kendi gençliğine bir tavsiye vermesi istenen Fred, "Ona daha önce Fenerbahçe'ye gitmesini söylerdim" dedi.