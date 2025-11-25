Okan Buruk’tan Lemine ve Osimhen açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nin 5.haftasında karşı karşıya geldikleri Union Saint-Gilloise maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Osimhen ve Lemina'nın durumlarına değinen Buruk, "İyi bir 11'imiz var ama yedek kulübesinde zayıfız. Orada çok seçeneğimiz kalmadı. Osimhen ve Lemina'nın kulübeye alınmasını düşünüyorduk ama ufak tefek ağrıları olduğu için bugün takıma faydaları olmayacağını gördük. Bir sonraki maçı kaçırma ihtimalleri olabilirdi. Sonraki maça onları doğru şekilde hazırlarsak sahada olabilirler.

Doktorumuzla bunu konuştuk ve oyunculardan da böyle bir geri bildirim aldık. Gereksiz yere kendimizi yormamamız gerekiyor. Baskılı oyun oynayacağız ama oyunu daha akıllı, kendi fiziğimiz ve durumumuza göre çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Çok kritik bir maç, önemli bir maç. Kendi sahamızda oynuyoruz. Burda favori olan takım biziz. Rakibimize de saygı duyuyorum. Kadro kalitesi en üst seviyede değil ama iyi bir takımlar. İnşallah maçı kazanarak buradan ayrılmak istiyoruz." dedi.